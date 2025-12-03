Il programma di Parma Comics & Games del 6 e 7 dicembre

La prima edizione di Parma Comics & Games è in programma per questo sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 a Fiere di Parma (Padiglione 8 – PALAVERDI), la manifestazione dedicata a fumetti, videogiochi, manga, anime e cosplay, con molti ospiti d’eccezione distribuiti tra il palco principale e le varie aree tematiche.

Andrea Roncato, Flavio Aquilone e le QueenX aprono Parma Comics & Games

Il primo giorno si aprirà alle ore 10:00 con la magia del Princess Megamix, un tributo ai Classici Disney di ieri e di oggi. A seguire, alle ore 13:00, appuntamento con l’Anime Piano Quiz condotto da Edoardo Brugnoli, il Pianista degli Anime che sfiderà il pubblico a riconoscere le sigle suonate alla tastiera.

Alle ore 14:00 salirà sul palco RUKI, la prima idol europea ad aver debuttato con una casa discografica giapponese, mentre alle ore 15:00 è il momento di incontrare Flavio Aquilone, voce di personaggi iconici come Light Yagami di Death Note e Troy Bolton di High School Musical.

Alle ore 16:00 spazio alle risate con il comico Marcello Cesena, autore di Sensualità a Corte e interprete del favoloso protagonista Jean Claude.

Alle ore 17:00 il palco accoglierà Andrea Roncato, vera icona dell’umorismo italiano. L’attore, celebre per lo storico sodalizio con Gigi Sammarchi e protagonista di successi cinematografici e televisivi, racconterà la sua evoluzione artistica. La giornata si concluderà in magia alle ore 18:00 con le QueenX, le amatissime cantanti ufficiali del Winx Club. Elisa Rosselli, Michela Ollari, Elena Borroni e Alessia Orlando faranno la loro prima apparizione pubblica insieme in assoluto, offrendo ai fan un’occasione unica per incontrarle.

Un’epica domenica parmense: arrivano CODA, Richard HTT e Seoul Mafia in fiera

La domenica inizierà alle ore 10:00 con un tuffo nel passato grazie a Telericordi con le sigle dei cartoni animati più amati. Successivamente, alle ore 12:00, si parlerà ancora di doppiaggio con Giulia Maniglio, che si esibirà in un doppiaggio LIVE e racconterà la sua esperienza come voce di Kobeni di Chainsaw Man.

Alle ore 13:00, sul palco ci sarà Seoul Mafia, pseudonimo di Marco Ferrara, ballerino, cantante e YouTuber. È tra i primi italiani a farsi spazio nell’industria dell’intrattenimento coreana.

Alle ore 14:00, spazio all’illustrazione con Riccardo Accattatis, in arte Richard HTT, YouTuber e punto di riferimento per appassionati di fumetto e animazione, proporrà un live sketch. La musica tornerà protagonista alle ore 15:00 con le Cosplay Singers, le cantanti ufficiali italiane di Mermaid Melody – Principesse Sirene, trio formato da Denise Misseri, Francesca Daprati e Elisabetta Cavalli.

Ospite speciale sarà Coda a.k.a Kazuso Oda, il celebre cantante di JOJO’S BIZARRE ADVENTURE, che alle ore 16:00, si esibirà per la prima volta in assoluto in Italia. Infine, la fiera si concluderà alle ore 17:00 con la Gara Cosplay, che vedrà i cosplayer più originali sfidarsi in un contest incredibile, guidato da una giuria d’eccezione.

Parma Comics & Games: Artist Alley, arre speciali e ancora tanti ospiti

Per tutta la durata dell’evento, sarà possibile incontrare numerosi artisti nella zona Artist Alley e per sessioni di firmacopie e sketch. Tra i nomi di spicco ci sono Leo Ortolani, l’autore di Rat-Man che firma il manifesto di Parma Comics & Games, ma non mancheranno altri talenti come Stefano Babini, Davide Fabbri, Riccardo Nunziati e Giuseppe Palumbo.

Inoltre, i fan del Cosplay potranno incontrare i giudici della gara, ovvero Luxon Jack, Ciocoreto, Shadowings Soul, JunKiku, Nana, Deuss Yuuki e Reira Nanami.

Da non perdere: la zona Meet & Greet, dove incontrare tutti gli ospiti per un firmacopie, l’Area Gaming con postazioni free-to-play, tornei, associazioni ludiche del territorio e una sezione arcade e l’area KST – KPop Show Time con random dance e showcase. Tutte le informazioni su prevendite e programma sono disponibili sul sito ufficiale www.fieredelfumetto.it e sui social.