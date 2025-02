Il Punto di Piazza Garibaldi: “Disegnare Allegri” diventa un’esposizione

Durante sei laboratori domenicali intitolati Disegnare ALLEGRI, collaterali a Correggio 500, giovani disegnatori hanno fatto spazio alla bellezza riempiendo di figure meravigliose i loro Quaderni dei 500 passi che dall’8 febbraio alle ore 17,30 si troveranno esposti là dove sono stati disegnati: nel nuovo spazio creativo in Piazza Garibaldi, Il Punto.

La piccola esposizione restituisce il percorso voluto dall’Assessorato alla Cultura tra le collaterali di Correggio 500 e affidato alla cura e conduzione di Monica Monachesi e Giuseppe Braghiroli che hanno coinvolto i giovani attraverso quello straordinario strumento conoscitivo che è il disegno in una piccola officina delle arti allestita di volta in volta presso Il Punto per conoscere gli affreschi del “pintor lieto”.

Un pergolato per immaginare dedicato alla Camera della Badessa, Un posto in più dedicato alla cupola di San Giovanni, La fabbrica del paradiso dedicato alla cupola della Cattedrale sono stati i nuclei tematici che hanno trasportato i partecipanti nel bel mezzo delle invenzioni figurative affrescate a Parma dal Correggio. “Per disegnare è importante leggere le figure, ascoltarle seguendole come una musica, nel nostro caso particolarmente lieta, e così abbiamo cercato di fare: ci siamo ritrovati tra le scorribande del corteggio di Diana sotto cui scricchiola il tinello incantato, o sollevati tra i bambini celesti che fanno posto a san Giovanni sul grande divano di nubi e infine abbiamo partecipato alla gran fabbrica del paradiso copiando i disegni a sanguigna del Correggio per la cupola della Cattedrale che i più importanti Musei del mondo conservano per tutti noi: questi sono stati gli argomenti proposti da Disegnare ALLEGRI dal 15 settembre ad oggi” racconta Monica Monachesi “È bello pensare che i quaderni esposti, spesso non terminati, siano l’inizio di un dialogo con questi patrimoni della nostra città”.

Una sezione della mostra sarà dedicata alla collana PiPPo – acronimo di Piccola Pinacoteca Portatile – dell’editore Topipittori per cui Monachesi è autrice di Le meravigliose favole di Antonio Canova. Questa collana, i cui volumi sono stati realizzati importanti istituzioni museali e tradotti anche in varie lingue, funziona proprio così: si disegna e si dipinge per scoprire, comprendere e amare l’arte di tutti i tempi.

Il Punto che ha ospitato le attività e che di volta in volta è stato allestito con grandi riproduzioni degli scatti del fotografo Lucio Rossi, fondamentali per guardare alle opere del Correggio, offre ora gli spazi dell’hub creativo per mostrare al pubblico i Quaderni dei 500 passi predisposti dai curatori e completati dai partecipanti scegliendo tra varie modalità: disegno a mano libera, ricalco, collage, stampa, acquerello.

L’inaugurazione si terrà alle 17,30 in presenza dei curatori che racconteranno al pubblico i meravigliosi contenuti degli incontri e si soffermeranno sugli esiti di questi appuntamenti caratterizzati dal desiderio di un tempo lento, benefico e attento alla bellezza. In loop sul grande schermo i visitatori potranno seguire il video a cura del IL PUNTO Disegnare ALLEGRI.