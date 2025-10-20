Il Quartetto Werther alla Casa della Musica, lunedì 27 ottobre

Dopo la pausa estiva, riparte all’insegna di Schubert e Schumann la stagione 2025 dei Concerti della Casa della Musica, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Parma in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Parma – Casa della Musica.

Lunedì 27 ottobre alle 20.30, nella Sala dei Concerti della Casa della Musica (piazzale San Francesco, 1), sarà protagonista il Quartetto Werther, affiancato nella seconda parte dal contrabbassista Samuele Sciancalepore.

La serata si aprirà con il Quartetto per archi e pianoforte op. 47 di Robert Schumann (1842), uno dei vertici della sua produzione cameristica. Opera di equilibrio classico e intensità romantica, il brano è celebre per l’“Andante cantabile”, che contiene uno dei più belli temi per violoncello dell’Ottocento.

Nella seconda parte il pubblico potrà ascoltare il Quintetto per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso “Die Forelle” (“La trota”) di Franz Schubert, scritto nel 1819. Il celebre movimento finale a variazioni si ispira al Lied “La trota”, e si inserisce perfettamente nel tema conduttore dell’edizione 2025 della rassegna: l’acqua. Una partitura di straordinaria freschezza, amata per la sua vivacità melodica e il suo spirito cameristico conviviale.

Come di consueto, l’appuntamento sarà preceduto dall’incontro “Un aperitivo con il Maestro – Jeux d’eau”, alle 18.30 presso il Caffè del Prato all’interno della Casa della Musica. La conversazione tra il Quartetto Werther e lo storico della musica Giuseppe Martini offrirà al pubblico un’introduzione al programma della serata. L’ingresso è libero.

Il Quartetto Werther – formato da Misia Iannoni Sebastianini (violino), Martina Santarone (viola), Vladimir Bogdanovic (violoncello) e Antonino Fiumara (pianoforte) – nasce nel 2016 e prende il nome dal celebre romanzo di Goethe. Vincitore nel 2025 della Brahms International Chamber Music Competition di Danzica, il gruppo ha ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi internazionali, tra cui Pinerolo, Lugano e Trieste. Nel 2020 ha ricevuto il Premio Abbiati – Premio Farulli come miglior giovane ensemble e il Premio del Presidente della Repubblica.

Formatosi all’Accademia di Santa Cecilia, dove ha ottenuto per la prima volta nella storia dell’istituzione una menzione speciale “per le eccezionali doti cameristiche”, il Quartetto Werther è attivo anche nel repertorio contemporaneo. Dopo l’incisione dedicata ai Quartetti di Fauré (2021), ha pubblicato quest’anno “Elective Affinities”, con musiche di Mendelssohn e Brahms.

Il contrabbassista Samuele Sciancalepore, vincitore del premio “Francesco Angelo Cuneo” nel 2006 e del Concorso “Werther Benzi”, vanta una carriera internazionale come solista e orchestrale. Dopo esperienze con l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestre Philarmonique de Montecarlo e la Fondazione “Arena di Verona”, dal 2011 è Solo stv. Kontrabass nella Sinfonieorchester Basel.

I Concerti della Casa della Musica proseguiranno lunedì 10 novembre 2025 con una serata dedicata al Duo Faccini per pianoforte a quattro mani.

Biglietti e abbonamenti sono disponibili su www.liveticket.it/societaconcertiparma o via mail a info@societaconcerti.com.

La biglietteria apre un’ora prima del concerto.

WhatsApp: 345 0266567

Info: www.societaconcertiparma.com