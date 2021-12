Il quartiere Cortile San Martino sceglie la sua decorazione natalizia più bella

Un po’ di sano campanilismo e una sana rivalità si sono scatenate in Quartiere Cortile San Martino per queste Festività che sono tornate a portare gioia e momenti di Festa. L’ODV Parma Nuovo Futuro con il sostegno del Bando “Natale 2021. Ritrovarsi e sentirsi comunità” dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma, ha promosso una competizione per le decorazioni più azzeccate tra abitazioni, attività commerciali, spazi urbani.

“Si tratta di un’iniziativa che mette il sentirsi comunità, la condivisione di una tradizione e di un clima di Festa come elemento di unione tra gli abitanti del quartiere” dice Nicoletta Paci “La formula del contest riuscirà ad appassionare sia i residenti che gli operatori economici” ha commentato Nicoletta Paci Assessora alle Pari Opportunità, Associazionismo e Partecipazione del Comune di Parma.

“La più bella luminaria sarà decretata da una giuria composta da rappresentanti del Quartiere scelti tra le diverse età” dice Emilio Ippoliti Presidente di Parma Nuovo Futuro “presso la Chiesa del Beato Cardinal Ferrari dove avverranno anche le premiazioni. Per scegliere tra i tanti addobbi che sono stati allestiti la giuria ha intrapreso un esame itinerante per le vie del quartiere. MA CHE NATALE….., questo il titolo che abbiamo scelto per questo progetto, porta nei puntini di sospensione tante significati. La fantasia che ognuno ha utilizzato per decorare i propri spazi, il modo di stare insieme che ci sembra strano dopo la pandemia e quello spazio da riscrivere che sono appunto le nuove abitudini e le possibilità di ritrovarsi dopo l’esperienza del Covid, che ci ha tolto tanto, ma ci ha anche fatto riscoprire la bellezza delle cose semplici e della condivisione. Sicuramente con questa iniziativa Cortile San Martino trascorrerà un Natale scintillante.”

Per partecipare alle premiazioni è necessario il green pass e per informazioni si può telefonare al 329/0366209.