Il Rettore dell’Università di Parma Martelli al New Jersey Institute of Technology di Newark

Il Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli ha presenziato ieri come ospite d’onore alla cerimonia di consegna delle pergamene di laurea in Industrial Engineering al New Jersey Institute of Technology di Newark (USA), dove 32 studentesse e studenti dell’Ateneo di Parma hanno ricevuto la doppia laurea.

Della delegazione dell’Università di Parma fanno parte anche il docente Roberto Montanari, coordinatore del programma di doppia laurea con NJIT, e il responsabile della UO Internazionalizzazione Alessandro Bernazzoli. Nei 14 anni di progetto con NJIT, più di 159 studentesse e studenti Unipr hanno ricevuto la doppia laurea.