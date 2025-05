Il Rifugio Mariotti al Lago Santo inaugura la nuova gestione tutta al femminile

Dopo la fase di ricerca e selezione dei nuovi gestori e una serie di interventi di manutenzione e riordino dei locali, con la fine del mese di maggio il Rifugio Mariotti al Lago Santo, di proprietà del CAI Sezione di Parma, riprende le attività sotto la guida di Martina Bruschi e Vannia Colaiacovo.

Due giovani donne per una gestione tutta al femminile che, dopo la graduale riapertura del Rifugio a partire dal 26 maggio, sarà ufficialmente inaugurata, con piena operatività, da domenica 1° giugno 2025.

Chi vorrà salire in quella giornata potrà toccare con mano gli importanti lavori di sistemazione realizzati in quest’ultimo mese dalle nuove gestrici. Per informazioni, contatti e prenotazioni il riferimento mail è: rifugiomavaalmariotti@gmail.com, a cui si aggiungono i nuovi canali Facebook e Instagram: Rifugio Mariotti CAI Parma.