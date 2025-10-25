Il ristorante “Al Parco” (Marano) inaugura la rassegna musicale e solidale “Il Gesto Armonico”

Dal 30 ottobre, il Ristorante-Pizzeria “Al Parco” di Marano si trasforma in un luogo dove musica, buona cucina e solidarietà si incontrano. Nasce così “Il Gesto Armonico”, rassegna mensile che unisce le note immortali della musica italiana degli anni ’60 ai sapori della tradizione gastronomica, con un occhio di riguardo al sociale.

Patrocinata dal gruppo Giovani Imprenditori Ascom Parma, l’iniziativa invita a ritrovarsi in un’atmosfera conviviale, dove parte del ricavato sarà destinata a progetti di beneficenza locali. La prima serata sarà dedicata all’Associazione Noi per Loro, impegnata in oncologia pediatrica ospedaliera, mentre nei mesi successivi si sosterranno Avis “Donare per la Vita” e AGD Associazione Giovani Diabetici.

Ospite speciale della serata inaugurale sarà Nella Capretti, presidentessa dell’Associazione Noi per Loro, che racconterà l’impegno dell’organizzazione sul territorio.

«Il Gesto Armonico nasce da un’idea di cooperazione e di aiuto reciproco, valori che rappresentano le fondamenta della Cooperativa Al Parco», spiega Dimitri Stocchi, consigliere del gruppo Giovani Imprenditori e promotore dell’iniziativa. «Vogliamo dare forma concreta alla nostra visione di ristorazione, intesa come espressione autentica del gesto conviviale nel suo significato più ampio».

L’evento si ripeterà una volta al mese, offrendo ai partecipanti la possibilità di gustare menù pensati ad hoc e ascoltare le melodie che hanno fatto la storia della musica italiana, contribuendo al contempo a sostenere cause importanti per la comunità.