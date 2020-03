Il ritorno di Sergio Venturi per gestire l’emergenza sanitaria coronavirus in Emilia Romagna

A seguito del contagio coronavirus che ha colpito l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donnini (che si trova in buone condizioni), il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha reso noto di aver “ri-arruolato” in questa battaglia contro l’epidemia Sergio Venturi, assessore regionale alla sanità fino a qualche giorno fa: “A darci un aiuto sarà anche Sergio Venturi. Visto che Raffaele dovrà lavorare a domicilio, ho chiesto a Sergio di gestire l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus nei prossimi giorni, fino a quando sarà necessario, e lui ha accettato subito, dimostrando un grande senso di responsabilità. Lo ringrazio per questo.”

“Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare” diceva John Belushi.

Venturi è un duro.

La Sanità della nostra Regione, che ha davanti a sè settimane molto difficili, non potrebbe essere in mani migliori.

Andrea Marsiletti