16 Ottobre 2025: 19:22

Il Rumore del Lutto entra nel vivo: un week-end di musica, cinema e grandi ritorni

Da Teho Teardo & Blixa Bargeld a Gavin Friday, il festival celebra la sua XIX edizione con un weekend imperdibile tra concerti, proiezioni e performance dal vivo

di Tatiana Cogo

Il festival Il Rumore del Lutto entra nel vivo con un weekend ricco di appuntamenti che uniscono musica, cinema e performance dal vivo. Tra i momenti più attesi, il concerto di Gavin Friday, unica data italiana, previsto domenica 19 ottobre alle 21 al Teatro al Parco, promette di essere un evento straordinario, capace di unire arte visiva, teatro e musica in un’esperienza immersiva e coinvolgente. Fondatore degli iconici Virgin Prunes, Friday presenta il nuovo album Ecce Homo e una selezione dei brani storici della band, riaffermando la sua lunga carriera internazionale.

Il weekend si apre sabato 18 ottobre alle 21 sempre al Teatro al Parco con Teho Teardo & Blixa Bargeld, in concerto per presentare il loro ultimo album Christian & Mauro. Un viaggio musicale e riflessivo che fonde elettronica, archi, clarinetti e violoncello in un dialogo tra musica, parola e scena. L’album, uscito otto anni dopo Nerissimo, esplora il rapporto tra passato e futuro, tra riflessioni sull’universo e sulla condizione umana.

Domenica 19 ottobre il festival propone un pomeriggio di cinema e musica a Colonne 28: alle 15:30 sarà proiettato il documentario Jesus Loves the Fools, che racconta la storia della band milanese The Carnival of Fools, con interviste, immagini d’epoca e frammenti di concerti. A seguire, Mauro Ermanno Giovanardi, fondatore dei La Crus, porta sul palco i brani dei Carnival of Fools in un live intimo e coinvolgente.

Il festival, giunto alla XIX edizione, è promosso da Segnali di Vita Aps e realizzato con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma e Fondazione Monteparma, con il patrocinio del Comune di Parma e la collaborazione di università e enti culturali. Tra i suoi 70 eventi, Il Rumore del Lutto unisce musica contemporanea, percorsi artistici e riflessioni sul tema del lutto, trasformando Parma in un laboratorio di creatività e memoria.

Info e programma completo: www.ilrumoredellutto.com

