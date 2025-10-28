Il “Salotto – La cultura in dialogo” di Sorbolo ospita Concita De Gregorio

Prosegue con un nuovo e attesissimo appuntamento “Salotto – La cultura in dialogo”, il format promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Sorbolo Mezzani.

Dopo il grande successo della serata inaugurale di luglio con Carlo Cottarelli, che ha registrato un’ampia partecipazione della cittadinanza e ha suscitato interesse anche da parte di molti visitatori provenienti da fuori Comune, il secondo incontro vedrà come protagonista Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice di fama nazionale, che presenterà il suo libro “Di madre in figlia”.

Entrambi gli incontri del ciclo sono moderati da Federico Casanova, che guiderà il dialogo con l’autrice.

“Siamo felici di ospitare personalità di questo calibro nel nostro Comune – dichiara l’assessore alla Cultura Filippo Lancellotti –. Proseguiamo il percorso di ridefinizione delle attività culturali per offrire proposte di alta qualità. Sorbolo Mezzani cresce anche dal punto di vista demografico, e la programmazione culturale deve evolvere di pari passo per rispondere alle nuove esigenze dei cittadini.”

L’iniziativa, ad ingresso libero fino a esaurimento posti, si conferma come un momento di incontro e dialogo aperto a tutti, capace di portare nel territorio temi e voci di grande rilievo del panorama culturale italiano.