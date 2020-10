Il saluto del sindaco e dell’assessore Casa al Questore Bonaccorso, destinato a nuovo incarico

Questa mattina il Sindaco Federico Pizzarotti e l’Assessore alla Sicurezza Cristiano Casa hanno ricevuto in Municipio il Questore Gaetano Bonaccorso, che presto passerà ad altro incarico, per salutarlo, ringraziandolo per la proficua collaborazione costruita in questi anni, e augurargli buon lavoro per la nuova responsabilità che si appresta a assumere.

Gli Amministratori hanno consegnato il sigillo della città e un libro dedicato a Parma al Questore uscente, che ha sottolineato i positivi risultati nati dalla sinergia di intenti con l’Ente, in particolare in termini di percezione di sicurezza per la cittadinanza, assetto organizzativo e informatizzazione delle procedure.