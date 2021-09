Il saluto del Sindaco Pizzarotti al comandante provinciale della Guardia di Finanza

Il Sindaco, Federico Pizzarotti, ha ricevuto, questa mattina, in municipio, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Parma, colonnello Gianluca De Benedictis, che è in procinto di lasciare la città ducale, per ricoprire un nuovo incarico alla Scuola di Polizia Economica di Lido di Ostia a Roma.

Si è trattato di un incontro cordiale, in cui il primo cittadino ha ringraziato il colonnello De Benedictis per l’importante lavoro svolto alla guida del comando provinciale della Guardia di Finanza dal 2017, anno in cui giunse a Parma da Venezia.