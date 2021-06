Il saluto del Sindaco Pizzarotti al Convegno: “Capitali italiane della cultura”

Saluto del Sindaco, Federico Pizzarotti, in apertura del convegno: “CAPITALI ITALIANE DELLA CULTURA – Un patrimonio di idee per progettare il futuro”, che ha preso avvio, nella mattinata di oggi, al Ridotto del Teatro Regio. Il convegno è stato pensato per sviluppare un percorso di messa in rete e valorizzazione delle esperienze e progettualità maturate in molti Comuni italiani attraverso la partecipazione al bando per il conferimento del titolo di Capitale Italiana della Cultura. Il convegno è stato promosso da FEDERCULTURE e Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21.

Si è trattato di un momento scambio e confronto in modo che il processo virtuoso di progettazione culturale messo in atto non si esaurisca alla sola città assegnataria del riconoscimento e al solo momento dell’elaborazione del dossier di candidatura, ma sia condiviso, attraverso il confronto con le istituzioni, gli operatori del settore e le comunità coinvolte. Un momento tanto più significativo nella città, Parma, che è Capitale Italiana della Cultura 2020+21.