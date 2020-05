Il saluto dell’Amministrazione Comunale di Parma al Prefetto Forlani

Questa mattina il sindaco Federico Pizzarotti, il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Tassi Carboni e gli Assessori della Giunta Comunale hanno ricevuto, nella sala del Consiglio Comunale, il Prefetto uscente, Giuseppe Forlani, che, come deliberato dal Consiglio dei Ministri, assumerà il nuovo incarico nella città di Palermo.

Gli Amministratori hanno voluto personalmente ringraziare il Prefetto Forlani per il prezioso lavoro svolto a Parma negli ultimi cinque anni e per la proficua collaborazione tra i due Enti, anche in periodi difficili e delicati come quello di emergenza sanitaria attuale, consegnandogli il sigillo della Città di Parma e augurandogli un buon lavoro per il suo nuovo incarico.