Il segretario Nicola Bernardi presenta la nuova segreteria provinciale del Pd

Reduce dal congresso che ha portato al rinnovo delle cariche a livello di circolo, provinciali regionali, il segretario provinciale del Partito Democratico di Parma Nicola Bernardi ha nominato la nuova segretaria provinciale, ossia la squadra che lo accompagnerà e che assumerà con lui il compito di guidare e governare il PD locale, tra conferme e novità importanti.

Della compagine fa parte Gabriella Corsaro, segretaria del circolo Oltretorrente la quale avrà, come nella passata segreteria, l’incarico di Responsabile organizzazione, oltre che il Coordinamento della segreteria.

Un nuovo ingresso invece quello della ex segretaria del circolo di Salsomaggiore Dayla Briganti, che ottiene le deleghe a Pari opportunità, Diritti civili, Terzo settore e Legalità.

Terzo esponente femminile è l’assessora alle Politiche Scolastiche del Comune di Parma Caterina Bonetti, le cui deleghe in segreteria riguardano Scuola e Infanzia.

Da Collecchio entra in segreteria Franco Ceccarini, che ottiene le deleghe a Immigrazione e Sport.

Incarichi di assoluto rilevo anche per il segretario dei Giovani Democratici Davide Landini, che sarà chiamato ad occuparsi di di Politiche giovanili, Innovazione e Formazione politica.

Dalla città alla provincia, per arrivare a Montechiarugolo, dove l’ambientalista convinto Giovanni Musolino ottiene le deleghe ad Ambiente, Green economy e Conversione ecologica.

Ancora uno sguardo al capoluogo di provincia con il nome di Giuseppe Negri, che ottiene la delega alle Iniziative politiche.

Dalla città anche il consigliere comunale Franco Torregiani, che si occuperà di Mobilità e Territorio, e l’ex segretario cittadino Michele Vanolli, che si occuperò di Sviluppo industriale ed Economia

“Ora attendiamo la nomina dei coordinatori di zona per completare i nomi della segreteria provinciale – afferma Bernardi – Alcune deleghe saranno affidate a loro, mentre il compito di organizzare e rilanciare le Feste de L’Unità è stato affidato a Giovanni Musolino. Si tratta di una squadra composta da persone di fiducia ma soprattutto capaci, preparate e di assoluto spessore politico, che sono sicuro sapranno dare nuova linfa al Partito Democratico permettendogli di affrontare al meglio le future sfide, a partire dal rinnovo dei sindaci in diversi comuni della provincia che avverrà tra pochi mesi, fino ad arrivare alla sfida del capoluogo, dove speriamo di poter confermare il nostro buon governo”.