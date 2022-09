Il senatore di Articolo Uno Vasco Errani a Parma il 16 settembre

Il Senatore di Articolo UNO VASCO ERRANI sarà a Parma, venerdì 16 settembre alle ore 21 alla Sala della Fondazione Arta in Via Treves 2. All’iniziativa per la Campagna elettorale del Centro Sinistra parteciperà anche il Segretario Regionale di Articolo Uno Lanfranco De Franco candidato nel collegio plurinominale per la Camera dei Deputati nella lista PD Italia Democratica e Progressista.

Nel corso della serata interverranno anche gli altri candidati locali della lista: Barbara LORI; Beppe NEGRI e Michele VANOLLI.

L’incontro sarà moderato da Pierluigi ZAVARONI e introdotto da Rosa AGNETTI del coordinamento provinciale di Articolo UNO.