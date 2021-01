Il sindaco di Fidenza Massari: “E’ realistico aspettarsi che lunedì l’Emilia Romagna tornerà a essere zona gialla”

“La prospettiva di tornare in zona gialla fin da questo fine settimana e quindi dal 1 febbraio è realistica analizzando anche l’andamento dei dati.

Aspettiamo la valutazione delle CTS di domani e quindi l’ordinanza del Ministro della Salute.“

E’ questa l’anticipazione che pubblica oggi il sindaco di Fidenza Andrea Massari su Facebook.

C’è da dire che Massari è una fonte affidabile in materia, considerato che la sua pagina Facebook in questi lunghi mesi di pandemia covid 19 si è conquistata una popolarità sovraprovinciale e un’autorevolezza pari agli strumenti di comunicazione delle Autorità sanitarie. (leggi: I protagonisti della Fase 1 contro il Coronavirus a Parma: non solo Venturi, Massari e Finzi…).

La previsione di Massari non autorizza ovviamente i baristi e i ristoratori già ad apparecchiare i tavoli in vista della possibile zona gialla di lunedì, ma fossi in loro inizierei a pensare a come riaprire.

Andrea Marsiletti