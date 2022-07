Il Sindaco di Roccabianca Alessandro Gattara è il nuovo Presidente del Distretto socio-sanitario di Fidenza

È Alessandro Gattara il nuovo Presidente del Comitato di distretto socio-sanitario di Fidenza. Nel corso della seduta del 18 maggio scorso il consesso dei Sindaci riuniti in Comitato di distretto ha eletto il primo cittadino di Roccabianca alla guida del Comitato medesimo, mentre alla carica di vice Presidente è stato eletto Marco Bertolani, Assessore ai servizi sociali del Comune di Noceto.

Al Comitato di Distretto spetta la funzione di governo e di amministrazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, relativamente agli 11 Comuni che ne fanno parte, ovvero: Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali e Soragna, per un totale di circa 105.000 abitanti.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO MASSARI

“La gestione socio sanitaria del territorio si fa insieme. E’ sempre stato questo il mio obiettivo, per migliorare e aumentare i servizi in tutti i comuni del distretto, dal più grande al più piccolo – ha commentato il Sindaco di Fidenza, Andrea Massari –. Per questo tre anni fa ho sostenuto la necessità di una rotazione alla presidenza del Distretto, dapprima affidata al rappresentante del Comune di Salsomaggiore e, da oggi, al Sindaco di Roccabianca, uno dei comuni più piccoli del distretto. Ecco perché auguro un buon lavoro ad Alessandro Gattara, la sua presidenza avrà sul tavolo una serie di questioni cruciali da dirimere, prima fra tutte la coesione sociale e l’innovazione del welfare come risorsa fondamentale per il nostro territorio. Sono certo che grazie alle sue competenze e alla sua grande dedizione al lavoro, Gattara saprà curare al meglio l’interesse del nostro Distretto. Approfitto infine per ringraziare il Presidente uscente Giorgio Pigazzani per il lavoro svolto nel corso del proprio mandato”.

IL NUOVO PRESIDENTE: “LA PRIMA VOLTA DI UN PICCOLO COMUNE ALLA GUIDA DEL DISTRETTO”

“Sono grato della fiducia riposta dai miei colleghi. E’ la prima volta che un piccolo Comune si trova ad esercitare questa funzione – ha commentato il Sindaco di Roccabianca, Alessandro Gattara -. Sono diverse le sfide che ci attendono nei prossimi due anni di mandato ed intendo affrontarle nel solco segnato da chi mi ha preceduto, perseguendo un interesse che sia superiore alla somma delle singole parti”.