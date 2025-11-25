Il sindaco e la città di Parma salutano il questore Di Domenico

Il sindaco di Parma Michele Guerra ha incontrato oggi il questore Maurizio Di Domenico in occasione della conclusione del suo incarico nella nostra città. Un momento di saluto e riconoscenza per un lavoro svolto con costanza, attenzione e spirito di servizio.

Il primo cittadino ha espresso gratitudine a nome dell’amministrazione e della comunità parmigiana, sottolineando come l’operato del questore sia sempre stato contraddistinto da professionalità, senso del dovere e disponibilità, qualità che hanno favorito un dialogo istituzionale efficace e risultati apprezzati dalla cittadinanza.

“Ringrazio a nome mio, dell’amministrazione e di tutta la città di Parma – ha dichiarato il sindaco Guerra – il questore Maurizio Di Domenico per il grande lavoro svolto a vantaggio della nostra comunità in questi anni. Il questore Di Domenico ha conseguito risultati importanti e soprattutto ha caratterizzato il suo mandato a Parma con un tratto di umanità e di etica del lavoro che ha lasciato un segno in tutte le Istituzioni che hanno avuto a che fare con lui. Gli auguro ogni fortuna e ogni bene per il suo futuro”.

Un saluto che porta con sé il riconoscimento di un percorso istituzionale intenso e condiviso, nel segno della collaborazione per la sicurezza e il benessere della città.