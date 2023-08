Il Sindaco e l’assessora Aimi con le ragazze e i ragazzi ucraini del Festival Internazionale dei Giovani 2023

Il Sindaco Michele Guerra e l’assessora alla Comunità giovanile Beatrice Aimi hanno accolto, questa mattina, in Municipio, quaranta ballerini e ballerine dell’Accademia coreografica Sonechko dalla città ucraina di Žytomyr. I ragazzi si trovano in Italia come ambasciatori di pace e incontro tra i popoli e partecipano all’edizione 2023 del Festival Internazionale dei Giovani che si tiene, come ogni anno, a Berceto.

Dopo il momento istituzionale, i ragazzi e le ragazze ucraini si sono esibiti in danze tipiche del loro Paese in piazza Garibaldi.