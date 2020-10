Il sindaco e l’assessore Alinovi incontrano a Roma la ministra Paola De Micheli

Proficuo incontro, questa mattina, a Roma, del Sindaco, Federico Pizzarotti, e dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Alinovi, con la Ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, ed il suo staff.

Al centro dell’incontro diversi temi, tra cui gli aggiornamenti sull’annunciata realizzazione del raddoppio della Pontremolese, nel tratto Vicofertile – Parma; il finanziamento per il miglioramento infrastrutturale viabilistico di accesso alle fiere di Parma, dal Casello A1. Altro argomento, quello dei ponti a senso unico alternato sull’Autostrada del Sole ed il rapporto con Autostrade per l’Italia. Sono stati presi in esame anche il tema legato allo studio, che sta realizzando Rfi – Rete Ferroviaria Italiana, sul potenziamento dell’alta velocità nel territorio di Parma e le opportunità di finanziamento del restauro e riqualificazione del ponte sul Taro tra Parma – Fontevivo e Noceto.