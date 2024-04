Il sindaco Guerra al Consorzio della Bonifica Parmense

Il primo cittadino ricevuto alla Casa dell’Acqua dai vertici consortili Mantelli e Useri per approfondire le priorità sul comprensorio gestito dall’ente e rafforzare la reciproca collaborazione.

Per la prima volta dall’inizio del suo mandato il primo cittadino ha incontrato i vertici della Bonifica, la presidente Francesca Mantelli e il direttore generale Fabrizio Useri, nella sede dell’ente consortile per approfondire insieme le priorità strategiche inerenti la gestione della risorsa idrica nel territorio di Parma.

E naturalmente per conoscere le azioni necessarie di tutela del comprensorio svolte dalla Bonifica e rafforzare la reciproca collaborazione sul fronte del virtuoso efficientamento irriguo – con l’ente che sta completando i lavori del progetto S A L V A C Q U A alle condotte del nodo idraulico tra Parma e Colorno – e della capillare manutenzione del reticolo idrografico consortile che si dipana in città e minato dalla fragilità naturale e dall’azione degli animali fossori.