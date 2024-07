Questa mattina il Sindaco di Parma Michele Guerra ha accusato un lieve malore in Municipio.

Il Sindaco è stato accompagnato in ospedale, non ha mai perso conoscenza, e sta in queste ore svolgendo accertamenti medici.

Gli esami d’accertamento hanno riscontrato esito negativo, quindi il Sindaco non presenta danni permanenti. Mostra inoltre completa risoluzione dei sintomi. È attualmente monitorato in ospedale.