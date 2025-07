Il sindaco Guerra incontra in municipio Giacomo Aprili, il nuovo “Duca” della Goliardia parmense

Il sindaco Michele Guerra ha ricevuto in municipio i il nuovo “Duca della Goliardia” parmense, Giacomo Aprili, accompagnato dai rappresentati della goliardia locale.

Il 22 maggio, infatti, si è insediato il nuovo “Eccellentissimo Duca di Parma, Piacenza, Guastalla, Lunigiana e Terre Limitrofe”, denominato “Enea che non fugge da Troia”, al secolo Giacomo Aprili che subentra ad Alessio Lepore



Una visita di cortesia e di presentazione della goliardia parmense che è culminata, come da tradizione, con un brindisi e l’intonazione del “Gaudeamus”, inno goliardico per eccellenza e la consegna di una pergamena.