Il sito del Mise non funziona, Campari: “Impossibile chiedere i 25.000 euro promessi”

“Dopo il clamoroso disastro del Sito del Ministero per l’erogazione dei 600 euro ai cittadini, ho provato di persona a richiedere i 25mila euro promessi alle imprese. Risultato? L’ennesimo malfunzionamento, che di fatto impedisce di chiedere il contributo. Non so se anche qui si tratti di attacchi hacker dal Polo Nord o di uno strano allineamento di pianeti: sta di fatto che i cittadini sono in emergenza, aspettano risposte, e questo governo insiste nel non rispondere. O peggio, nell’offrire soluzioni raffazzonate e mal funzionanti come questa.”

Lo scrive il senatore leghista Maurizio Campari.