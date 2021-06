Il Sottosegretario all’Interno Scalfarotto ricevuto in Prefettura

Ieri mattina il Prefetto Antonio Garufi ha ricevuto a Palazzo del Governo il Sottosegretario di Stato all’Interno On. Ivan Scalfarotto. L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, è servito a fare il punto della situazione sulle principali tematiche del territorio anche in relazione alle molteplici criticità innescate dalla pandemia specie sul fronte della sicurezza.