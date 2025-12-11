Il Teatro del Cerchio vince per la seconda volta il “Premio Padova – Amici di Emanuele Luzzati” 2025

Il Teatro del Cerchio si aggiudica per la seconda volta uno dei riconoscimenti più prestigiosi del teatro ragazzi italiano: il Premio “Padova – Amici di Emanuele Luzzati”, assegnato nell’ambito del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi 2025.

Lo spettacolo vincitore è Il Lupo e la Capra, scritto e diretto da Mario Mascitelli, che conquista non solo il premio della giuria ma anche il più sentito tra i riconoscimenti del Festival: la Rosa d’Oro, ovvero il premio del pubblico, attribuito direttamente da bambini e ragazzi.

Il Festival, tra i più rilevanti appuntamenti nazionali dedicati al teatro per le nuove generazioni e anche il più longevo, giunto alla 43° edizione, affida la scelta del vincitore della giuria a una commissione di esperti del settore. Il premio che consiste in una riproduzione di un’opera di Emanuele Luzzati, viene conferito allo spettacolo che meglio unisce qualità etica ed estetica, offrendo al giovane pubblico un’esperienza teatrale significativa e di valore.

Accanto al premio ufficiale della giuria, il Festival assegna la Rosa d’Oro, si tratta di un prestigioso premio di gradimento, in cui i giovani spettatori votano tramite apposite schede, lo spettacolo più apprezzato riceve la Rosa d’Oro: un gioiello in oro di grande valore, realizzato da un artista padovano riconosciuto a livello internazionale. Il Lupo e la Capra si è aggiudicato anche questo importante riconoscimento, confermando il forte impatto emotivo e comunicativo sul pubblico giovane.

Nella motivazione ufficiale, la giuria ha così commentato l’assegnazione del premio a Il Lupo e la Capra: “Per la straordinaria maestria nel trasformare una scenografia essenziale in un universo di immagini vive, capaci di accendersi nella mente dello spettatore; per la qualità dell’interpretazione, in cui ogni gesto, ogni parola, ogni silenzio rivela una rara capacità di comunicare con chi ascolta, così il pubblico viene trascinato in un vortice di emozioni autentiche, guidato con passo sicuro attraverso un racconto intenso e ricco di significati.

Per l’originalità e la sensibilità con cui viene affrontato il tema dell’accettazione della diversità, lontano da ogni banalità, mostrando come non siano le persone, ma le sovrastrutture e i pregiudizi a generare le distanze.

Lo spettacolo si distingue come un esempio luminoso di teatro capace di parlare al cuore e alla mente, lasciando una traccia che supera il palcoscenico.”

Il Teatro del Cerchio conferma così la propria eccellenza nel panorama del teatro ragazzi, distinguendosi ancora una volta per la qualità delle sue produzioni e per l’impegno artistico ed educativo rivolto al giovane pubblico. I premi saranno consegnati a Padova nel dicembre 2026 a conclusione della prossima edizione.