“Il Tempo della Gentilezza”: medaglia di Benemerenza della Croce Rossa Italiana a Fondazione Monteparma

La Croce Rossa Italiana ha conferito la Medaglia di Benemerenza di bronzo “Il Tempo della Gentilezza” alla Fondazione Monteparma, in riconoscimento dell’impegno e del supporto offerto durante l’emergenza sanitaria legata all’epidemia di Covid-19.

Tale Medaglia è un prestigioso riconoscimento riservato a coloro che si sono distinti per attività di volontariato, sostegno e collaborazione nel perseguimento degli obiettivi della Croce Rossa Italiana.

La consegna è avvenuta venerdì scorso presso la sede della Fondazione Monteparma, da parte di Giuseppe Zammarchi, Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Parma, alla presenza del Presidente della Fondazione Monteparma, Mario Bonati, e del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione, Angelo Vibi.

“Durante il periodo critico dell’epidemia – ha dichiarato Zammarchi – la Fondazione Monteparma ha dimostrato un’incredibile dedizione e solidarietà, contribuendo in vario modo a fronteggiare l’emergenza e assistere le comunità colpite. Questa medaglia rappresenta il nostro ringraziamento per l’inestimabile supporto e per la dedizione dimostrata in un frangente di così straordinaria gravità”.

Il Presidente della Fondazione Monteparma, Mario Bonati, ha accettato con orgoglio il riconoscimento, ribadendo l’impegno continuo della Fondazione nel sostenere iniziative di carattere sociale. “Siamo onorati – ha affermato Bonati – di ricevere questa Medaglia di Benemerenza dalla Croce Rossa Italiana. Continueremo a lavorare con passione e determinazione per il bene della comunità locale, affiancando le altre numerose istituzioni che operano all’interno della rete di solidarietà della nostra città”.