Il TorculariaBookFestival, il Festival della Conoscenza torna a Torrechiara dal 9 all’11 giugno

Torna a Torrechiara la terza edizione di TorculariaBookFestival. Festival della Conoscenza, in programma dal 9 all’11 giugno 2023. Anche quest’anno sarà la splendida Badia Benedettina di Santa Maria della Neve a ospitare l’evento.

Eretta in prossimità di un precedente oratorio medievale, nella piana di fronte al Castello di Torrechiara, la Badia Benedettina di Santa Maria della Neve fu costruita in accordo con la congregazione di Santa Giustina da Padova per volere di Pier Maria Rossi, che ottenne l’autorizzazione all’erezione da Papa Sisto IV nel 1473. A 550 anni di distanza dunque, l’abbazia tornerà a rivestire la sua funzione originaria di centro di produzione e conservazione del sapere.

All’interno del suggestivo chiostro e del belvedere quattrocenteschi la formula, ormai collaudata, prevederà due diverse tipologie di iniziative: le Lectiones Magistrales, tenute da alcuni degli intellettuali di spicco del panorama culturale italiano, e gli Incontri con l’Autore con scrittori e giornalisti di fama nazionale e internazionale. Un’iniziativa tesa a favorire la partecipazione attiva degli spettatori, il recupero di una dimensione collettiva, la promozione di una “socializzazione della fruizione culturale”.

“Torcularia Book Festival giunge alla sua 3° edizione, confermando di essere, grazie alla presenza di straordinarie figure del panorama culturale italiano, un appuntamento per la promozione della conoscenza, per la valorizzazione del libro e della lettura quali strumenti d’eccellenza per la trasmissione del sapere. – spiega il Sindaco di Langhirano Giordano Bricoli – L’evento vuole stimolare il desiderio di conoscere e di sapere grazie alla presenza ed alle suggestioni di grandi personalità e al tempo stesso vuole rappresentare un messaggio di speranza in un mondo dove, sempre più spesso, le ingiustizie prevaricano la libertà, l’eguaglianza e la dignità delle persone”.

Come per le scorse edizioni, la Direzione Artistica del Festival sarà affidata a Mariangela Guandalini e Eleonora Guandalini, da tempo impegnate nell’organizzazione di eventi culturali e nella promozione di autori.

“È sempre emozionante – sottolinea Mariangela Guandalini – per Eleonora e per me, ritrovarci a organizzare in un luogo incantevole una tre giorni densa di eventi che vedono protagonisti grandi magistri e grandi autori in lectiones serali e conversazioni pomeridiane di altissimo livello. Torneranno con noi il Prof. Umberto Galimberti con una lectio sulle emozioni, il Prof. Piergiorgio Odifreddi con una lectio su dialogo tra scienza e fede e il Prof. Piero Dorfles con una lectio su Fedor Dostoevskij. Per gli incontri con gli autori sarà con noi il Dott. Gherardo Colombo con un intenso libro sul salvataggio delle vite, il Prof. Vittorino Andreoli con un testo sulla riabilitazione della vecchiaia e la giornalista Barbara Schiavulli che darà voce e diritti a chi non li ha. Ancora una volta vogliamo tenere accesa la fiaccola importante della Cultura, vero cibo dell’anima e luce nei tempi bui che stiamo vivendo.”

Un lungo weekend all’insegna della cultura, durante il quale tre autori e tre magistri incontreranno il pubblico spaziando tra attualità, filosofia, letteratura e matematica, analizzate e raccontate attraverso la loro personale esperienza e sensibilità.

Tutti gli eventi saranno aperti al pubblico, con prenotazione obbligatoria. Acquisto dei biglietti e prenotazione su https://bit.ly/3MymAym

Il costo per la partecipazione alle Lectiones Magistrales è di 10 € a persona per ogni appuntamento; il costo per la partecipazione degli Incontri con l’Autore è di 5 € a persona per ogni appuntamento.

TORCULARIA OFF: CALENDARIO DI INIZIATIVE COLLATERALI SUL TERRITORIO

Come d’abitudine, anche per questa terza edizione il Torcularia Book Festival sarà un evento condiviso da tutto il territorio. Un ricco calendario di iniziative collaterali organizzate da aziende e attività locali arricchirà il programma, accompagnando i visitatori alla scoperta della natura, della cultura e delle tipicità gastronomiche di uno dei territori più conosciuti della Food Valley. Tutti i dettagli sul programma di Torcularia Off: https://torculariabookfestival.com/torcularia-off/

Il Torcularia Book Festival è promosso dal Comune di Langhirano, in collaborazione con l’Associazione Compagnia del Festival APS e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna.

