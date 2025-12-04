Quotidiano online di Parma

Il treno di cioccolato più lungo del mondo prende forma: sarà lungo 52 metri e in corsa per il Guinness

Il “Winter Games Express” debutta ai Giochi Milano Cortina 2026. Donati 23 quintali di cioccolato da Puratos Italia per realizzare l’opera monumentale

di Tatiana Cogo

Sarà lungo 52 metri, peserà 23 quintali ed è destinato a diventare il treno di cioccolato più lungo del mondo. È il “Winter Games Express”, l’imponente scultura realizzata da maestri cioccolatieri italiani e maltesi in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

A rendere possibile questa impresa è stato il contributo determinante di Puratos Italia, l’azienda di Parma che ha donato tutto il cioccolato necessario per costruire l’opera.

Il treno sarà esposto al pubblico da domenica 25 a martedì 27 gennaio 2026 a Palazzo Lombardia, sede della Giunta Regionale, e proprio il 26 gennaio tenterà l’ingresso ufficiale nel Guinness World Record. L’obiettivo è superare il precedente primato, stabilito nel 2012 dal pastry chef maltese Andrew Farruggia, che allora raggiunse i 34,05 metri. Farruggia, oggi parte del nuovo team, punta a migliorare il proprio record insieme ai maestri italiani.

Il progetto ha anche un forte valore simbolico: unisce Bergamo, Brescia e Malta in un messaggio di collaborazione, creatività e solidarietà. Nei giorni dell’esposizione saranno vendute speciali tavolette di cioccolato dedicate al Winter Games Express; parte del ricavato sarà devoluta all’Associazione Cure Palliative ODV-ETS di Bergamo e al St. Michael Hospice di Santa Venera (Malta), entrambi impegnati nell’assistenza ai malati terminali.

La maxi-scultura sta prendendo forma nei laboratori dell’azienda Monetti 1980, realtà bergamasca leader nella fornitura per pasticcerie e gelaterie. A lavorarci fianco a fianco ci sono maestri cioccolatieri e giovani studenti delle scuole professionali del territorio. Nessun materiale andrà sprecato: tutto il cioccolato residuo sarà trasformato in fertilizzante organico.

«Siamo felici di sostenere un progetto così straordinario, che coinvolge professionisti affermati, ragazzi in formazione e realtà associative impegnate nel sociale – commenta Valentina Bianchi, Marketing Director di Puratos Italia –. La finalità benefica rende tutto ancora più significativo, perché permetterà di supportare due strutture sanitarie d’eccellenza».


