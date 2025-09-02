Il vescovo benedice il Po a Sacca di Colorno

In occasione della Giornata per la Custodia del Creato, 1° settembre, il vescovo di Parma Enrico Solmi ha presieduto una Messa nella chiesa di San Giorgio a Sacca di Colorno, alla quale è seguita la benedizione delle acque del Po.

La chiesa è appena all’esterno dell’arginatura del grande fiume; Sacca è il punto di approdo fluviale più vicino alla città di Parma.

Mons. Solmi ha concelebrato con i sacerdoti della nuova parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa che comprende la zona di Colorno, coordinata dal prevosto don Marcello Benedini.

Il vescovo nell’omelia ha ricordato l’enciclica “Laudato Si” di papa Francesco, pubblicata nel 2015, che pone l’accento sul dovere per il cristiano di avere cura del pianeta Terra come casa comune.

Il presule ha affermato che non rispettare l’ambiente significa non rispettare i propri simili, pregiudicando la qualità della vita di tutti.

Dopo la celebrazione eucaristica, in processione, è stata raggiunta la riva del Po, dentro l’argine maestro, il vescovo ha proceduto alla benedizione delle acque e dei numerosi presenti.