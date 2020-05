Il Vescovo di Parma celebra la prima messa domenicale con i fedeli all’Ospedale Maggiore

Ha scelto l’Ospedale Maggiore di Parma, luogo simbolo dell’emergenza sanitaria, Monsignor Enrico Solmi, Vescovo di Parma, per celebrare la prima messa domenicale dopo la ripresa delle funzioni religiose in presenza dei fedeli.

La Santa Messa si terrà domenica 24 maggio alle ore 10, sarà all’aperto, con impianti di amplificazione gentilmente messi a disposizione da De Simoni, davanti al sagrato della Chiesa ospedaliera di San Francesco. I posti a sedere saranno circa una cinquantina, la messa sarà anche trasmessa in diretta da Giovanni Paolo TV, (canali 93 e 665 del digitale terrestre) e in streaming sul sito www.giovannipaolotv.it.

Nel rispetto delle indicazioni per il contenimento del contagio da Covid-19 le persone che parteciperanno dovranno indossare la mascherina e tenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ringrazia l’Associazione Carabinieri in congedo che sarà presente con 6 volontari a supporto dell’organizzazione e tutti i partner privati per il contributo volontario dato all’evento.