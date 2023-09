“E’ una bella occasione inaugurare questa mostra nell’80esimo anniversario dell’8 settembre” ha sottolineato il Vice Sindaco con delega alla Cultura del Comune di Parma Lorenzo Lavagetto “E’ una mostra che testimonia le trasformazioni sociali nella nostra città attraverso il lavoro di tre generazioni di fotografi sempre attivi a Parma e che racchiude tutto il suo ‘900, mettendo in parallelo la grande storia con la vita privata e le piccole storie di chi l’ha vissuto”.

La mostra ARCHIVIO AMORETTI. Il volto della città nel secolo breve, Parma 1922 – 1997, curata da Cristina Casero e Andrea Tinterri e organizzata dal Comune di Parma in collaborazione con il Centro Studi Movimenti sarà visitabile ad ingresso gratuito fino a domenica 5 novembre 2023 da mercoledì a domenica, dalle 10 alle 19.

Il progetto espositivo vuole restituire, seppur in maniera molto parziale, l’archivio fotografico Amoretti, in occasione della donazione al Comune di Parma dell’intero patrimonio iconografico contenuto al suo interno che supera le 80.000 immagini.

Cristina Casero ed Andrea Tinterri curatori del percorso espositivo hanno individuato nel ritratto una chiave di lettura dell’archivio fotografico, consapevoli dell’impossibilità di proporre un’esamina esaustiva dell’intera raccolta. “Abbiamo individuato momenti importanti per la città dal punto di vista civile e culturale, ma è una mostra che riflette anche su quanto uno studio fotografico possa far parte della storia della città.” Hanno detto “Lo studio Amoretti ha consegnato alla città un patrimonio collettivo per rileggere, guardare e studiare la storia della città e di 100 anni della storia dell’immagine”.

La mostra si avvale della consulenza storica di William Gambetta del Centro Studi Movimenti. “La famiglia Amoretti da sempre ha concesso con generosità le immagini storiche che posseggono che molte volte gli storici hanno utilizzato, siamo grati di essere stati scelti a collaborare per questo progetto che ha un occhio particolare sulla storia della città, un legame che la famiglia ha sempre sentito molto soprattutto verso la sua anima popolare ed antifascista” ha detto Margherita Becchetti.

I ritratti selezionati sono messi a confronto con un centinaio di immagini, che testimoniano attraverso episodi, personaggi e luoghi, la storia della città di Parma dal 1922 al 1997.

Gli estremi cronologici individuati segnalano due momenti simbolo della città, le barricate antifasciste e l’inaugurazione del monumento dedicato alle barricate stesse.

Durante il periodo espositivo saranno organizzate alcune visite guidate e alcuni momenti di approfondimento sulle tematiche storico/fotografiche emerse in mostra.