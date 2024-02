Ilaria Pavarani alla presidenza del Soroptimist Club Parma

Passaggio di consegne nella presidenza del Soroptimist Club Parma: martedì 23 gennaio è stata ufficializzata, per il biennio 2024-25, la nomina di Ilaria Pavarani che succede a Maria Grazia Fochi, in carica nel biennio 2022-2023. Durante la cerimonia di apertura del nuovo anno sociale, Pavarani, ringraziando per la fiducia accordatale dalle socie soroptimiste, ha sottolineato l’importanza della sinergia del Club con le altre realtà del territorio al fine di perseguire gli scopi del Soroptimist International, associazione femminile fondata negli USA nel 1921 che opera per la promozione dei diritti umani, l’avanzamento della condizione femminile e l’accettazione delle diversità.

Pianista e concertista, Ilaria Pavarani ha insegnato nei Conservatori di Alessandria e Novara ed è attualmente docente di pianoforte del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, dove ha rivestito la carica di vicedirettore dal 2010 al 2016 ed è ora delegata del direttore per le attività didattiche. Nel tempo ha svolto altri incarichi di tipo istituzionale, occupandosi dei rapporti con gli enti esterni, delle convenzioni con altre istituzioni e dell’organizzazione di manifestazioni didattiche e artistiche.

Nel corso della cerimonia, Maria Grazia Fochi ha appuntato la spilla indossata durante il suo biennio di presidenza al petto di Ilaria Pavarani, che ha ricambiato donando, a nome di tutte le Socie, la spilla d’oro di Past President, in segno di profonda gratitudine per il prezioso lavoro svolto. La nuova Presidente ha poi voluto che fossero le ultime Past President del Soroptimist Club Parma (Patrizia Ferrari, Anna Maria Ferrari, Laura Malvezzi e Maria Grazia Fochi) a procedere alla tradizionale cerimonia di accensione di quattro candele, simbolo di sorellanza e di continuità dell’impegno nell’agire nello spirito del Club, mentre a leggere gli intenti soroptimisti è stata Ornella Capelli.