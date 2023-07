Immatricolazioni all’Università di Parma: l’11 e 12 luglio “Click Day” per i corsi ad accesso cronologico

Conto alla rovescia per le immatricolazioni 2023-2024 all’Università di Parma, che si aprono martedì 11 luglio come sempre on line.

Nel complesso i corsi sono 102, in tutti gli ambiti didattici e di ricerca:

48 corsi di laurea, di cui 4 professionalizzanti – 3 anni

7 corsi di laurea magistrale a ciclo unico – 5 o 6 anni

47 corsi di laurea magistrale – 2 anni

L’11 e il 12 luglio, con diverse fasce orarie, sono i Click Day per i corsi ad accesso cronologico con valorizzazione del merito (corsi a numero programmato locale con selezione in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità).

Il 13 luglio alle 9 invece si apriranno le immatricolazioni per i corsi a libero accesso.

Queste le fasce orarie, corso per corso, per i Click Day dell’11 e 12 luglio

11 luglio

– Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi (LT, ammissibili 333), dalle 9

– Biotecnologie (LT, ammissibili 110), dalle 10

– Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (LT, ammissibili 188) dalle 11

– Biologia (LT, ammissibili 199), dalle 12

– Scienze Motorie, Sport e Salute (LT, ammissibili 251) dalle 13

– Scienze e Tecnologie Alimentari (LT, ammissibili 133), dalle 14

– Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LMCU, ammissibili 133), dalle 15

– Farmacia (LMCU, ammissibili 179), dalle 16

12 luglio

– Costruzioni Infrastrutture e Territorio (LT a orientamento professionale, ammissibili 60), dalle 9

– Qualità e Approvvigionamento di Materie prime per l’Agro-alimentare (LT a orientamento professionale, ammissibili 30), dalle 9

– Tecnologie e gestione dell’impresa casearia (LT a orientamento professionale, ammissibili 25), dalle 9

Click Day l’11 luglio (alle 17) anche per il corso di laurea magistrale interdipartimentale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (70 posti), che a differenza degli altri ha accesso cronologico con selezione titoli.

La procedura per effettuare sia la prenotazione del posto sia l’immatricolazione è interamente online e dev’essere preceduta dalla registrazione al sistema informativo universitario: è bene effettuare la registrazione il prima possibile, per ottenere già le proprie credenziali individuali. Per accedere alla procedura di registrazione è sufficiente andare sul sito web di Ateneo alla pagina https://www.unipr.it/registrazione e seguire le istruzioni.

Poiché l’11 e il 12 luglio l’Ateneo ha deciso di sospendere gli accessi con SPID, che quindi in quei giorni non sarà attivo, per chi è interessato a un corso ad accesso cronologico è importante sottolineare che:

se maggiorenni e cittadini italiani o maggiorenni e nati in Italia, ci si può registrare esclusivamente con SPID e quindi occorre farlo tassativamente entro il 10 luglio (compreso), dato che nei giorni 11 e 12 luglio l’autenticazione con SPID sarà disabilitata;

(compreso), dato che nei giorni 11 e 12 luglio l’autenticazione con SPID sarà disabilitata; negli altri casi l’utilizzo di SPID per la registrazione non è obbligatorio e ci si può quindi registrare in qualsiasi momento; l’Ateneo invita comunque a registrarsi prima dell’apertura delle immatricolazioni in modo che l’11 o il 12 luglio si possa procedere celermente alla prenotazione del posto.

LE NOVITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA

Nell’anno accademico 2023-24 debuttano quattro nuovi corsi triennali: “Dental hygiene” (corso di laurea delle professioni sanitarie, in lingua inglese), “Educazione professionale” (corso di laurea delle professioni sanitarie), “Interprete di lingua dei segni italiana e di lingua dei segni italiana tattile” (corso di laurea a orientamento professionale), “Tecnologie e gestione dell’impresa casearia” (corso di laurea a orientamento professionale, interateneo con l’Università di Milano). I corsi professionalizzanti passano da due a quattro, a testimoniare l’attenzione dell’Ateneo nel diversificare la propria proposta con percorsi studiati anche in chiave direttamente occupazionale, in stretta sinergia con il sistema territoriale.

L’altra novità per il 2023-24 riguarda il corso di laurea in “Scienze gastronomiche”, che ha modificato la classe di laurea di riferimento.

INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO

Web

Tutte le informazioni sulla nuova offerta formativa sono costantemente aggiornate sul sito web dell’Università www.unipr.it e sul sito dedicato ai corsi di studio https://corsi.unipr.it/scegli-il-tuo-corso. Il Manifesto degli Studi a.a. 2023-2024 (link https://www.unipr.it/manifesto-degli-studi) riporta le informazioni su corsi di studio, scadenze, modalità di immatricolazione, procedure, tasse e altre indicazioni amministrative per il prossimo anno accademico.

– ParmaUniverCity Info Point – Speciale matricole

Per tutte le info è aperto il ParmaUniverCity Info Point, nella versione “Speciale matricole”, nel sottopasso del Ponte romano.

Oltre a poter parlare con operatrici e operatori per informazioni dirette (info amministrative, didattica, organizzazione, eventi, ecc.), al ParmaUniverCity Info Point si possono ritirare guide e dépliant cartacei sull’Ateneo, sui corsi di studio e sui servizi offerti dall’Università e dalla città.

Servizio Orientamento

Per attività di orientamento è sempre a disposizione di studentesse e studenti alle prese con la scelta universitaria e delle famiglie la UO Orientamento e Job Placement dell’Ateneo, Servizio Orientamento, tel. 0521 034042, e-mail orienta@unipr.it