Immigrazione, Cavandoli e Campari (Lega): “Il Governo protegge tutti, tranne gli italiani”

“Furti, risse, aggressioni, molestie, spaccio, danneggiamenti, bivacchi sono il bollettino di guerra quotidiano delle nostre città in cui interi quartieri sono ostaggio della criminalità straniera, ma il Governo PD-5 Stelle non trova nulla di meglio che abolire i Decreti sicurezza voluti dall’ex ministro Salvini.

Vengono tolte le multe e cancellati i sequestri di navi alle ONG. Torna ad ampliarsi la ‘protezione umanitaria’, inventata per permettere l’ingresso nel nostro Paese a chiunque, anche ai non rifugiati.

Saranno ancora più difficili i rimpatri.

Il messaggio a stranieri, scafisti e ONG è chiaro: da oggi l’Italia torna a non avere confini. Nuova manovalanza per la criminalità e nuovi “migranti” per il business dell’accoglienza. La crisi economica e sanitaria mette in ginocchio imprese, negozi, locali, famiglie, comunità, ma l’unica preoccupazione del Governo PD-5 Stelle è far ripartire il business dell’immigrazione clandestina.

Siamo l’unico Paese europeo ad avere un Governo che protegge tutti tranne il suo popolo. Qui non si processano i criminali, ma i ministri che difendono i confini nazionali. Prima Conte e i suoi se ne andranno a casa, prima tornerà la legalità.”

Così i parlamentari parmigiani della Lega Laura Cavandoli e Maurizio Campari.