Impara a intraprendere di CNA Parma: i vincitori dell’edizione 2025

Si è conclusa l’edizione 2024-2025 di “Impara a intraprendere. Giovani idee per il futuro”, il percorso di orientamento per l’avvio d’impresa promosso da CNA Parma e CNA fo.er insieme all’Ipsia Primo Levi. Un percorso che, durante l’anno, ha accompagnato i ragazzi della 4A e 4B MAT (Manutenzione e Assistenza Tecnica) Elettrico-Elettronico nell’elaborazione di un progetto di impresa.

“Una volta diplomati – ha spiegato loro il dirigente scolastico Federico Ferrari – molti di voi intraprenderanno un percorso professionale, che potrà essere da dipendente ma, perché no, anche da imprenditore”.

“Potreste non trovare il lavoro che fa per voi – gli fa eco Sara Bisacchi di CNA fo.er. – o potreste avere il sogno di aprire un’attività in proprio, di realizzare un progetto innovativo. È una bella prospettiva ma occorre essere preparati”.

Che tipo di prodotto voglio vendere e come? A che target mi rivolgo? Chi sono i miei concorrenti? Come posso distinguermi e offrire qualcosa di originale? Come posso programmare il mio nuovo business?

Su queste e altre domande hanno lavorato i formatori di CNA fo.er. con i ragazzi delle quarte. Dopo una fase preliminare in cui hanno fornito loro gli strumenti per la definizione di un business plan, li hanno divisi in gruppi chiedendo a ognuno di questi di elaborare un progetto d’impresa: il prodotto, le sue caratteristiche, i vantaggi, il target di riferimento, fino al nome e al logo.

Passo dopo passo, i formatori di CNA fo.er hanno valutato non solo le diverse proposte ma anche la loro organizzazione, la capacità degli studenti di lavorare in team, di leggere il mercato, scegliere i fornitori e definire delle strategie di marketing.

Il progetto vincitore è risultato quello di Rida Boussouna, Luers Mali, Ishavpreet Singh, Jashandeep Togar Sing, Giann Dave Orio e George Alexandru Teleguta, che hanno elaborato la proposta di “Power Wind srl”, azienda dedita alla progettazione, produzione e installazione di turbine eoliche di media potenza.

“Qualunque strada deciderete di intraprendere – si è raccomandato il presidente di CNA Parma Paolo Giuffredi – dovrete sempre studiare, impegnarvi e lavorare nel rispetto di tutti, che siano clienti, dipendenti, fornitori. Anche il mestiere di artigiano richiede competenza a professionalità”.

Lo hanno confermato Gianluca Carrara, socio titolare di C.F.C. Rappresentanze, Tiziano Felisi, responsabile acquisti di Silca Impianti Tecnologici e Francesco Nigro, che della Silca è il legale rappresentante. Tutti e tre, ex studenti diplomati proprio all’Ipsia, hanno condiviso il racconto della loro esperienza imprenditoriale, per offrire ai ragazzi spunti, consigli e motivazione.

“Approfittate dell’esperienza che questo percorso vi permette di fare – hanno detto -, perché una volta entrati nel mondo del lavoro vi occorreranno strumenti, competenze, la capacità di lavorare in gruppo, di gestire le relazioni, ma soprattutto di realizzare un’idea, un progetto”.