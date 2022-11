Imparare a difendersi dalle truffe: sabato 3 dicembre un incontro nella sala civica Cinghio

Continua il programma degli incontri “in-formativi” nei quali tutti i cittadini potranno confrontarsi con la Polizia Locale e con le Forze dell’Ordine per ottenere indicazioni sulle varie tipologie di truffe, su come riconoscerle e sulle conseguenti azioni da intraprendere: sabato 3 dicembre, alle 10.30, nella sala Civica Cinghio (via Giovanni Cimabue) si svolgerà l’incontro “Il vicinato come risorsa per contrastare le truffe”. L’appuntamento prevede la partecipazione di Giovanni Battista Mascitti, presidente Ass. CdV Parma APS; Francesco Guatelli, referente Gruppi Montanara e consigliere AcdV Parma che parlerà di “Truffe dal vivo e on line – vivere la comunità”; il commissario di Polizia Locale Luciano Nicolosi, che interverrà sul tema “La sicurezza partecipata e il controllo di vicinato” e l’ispettrice di Polizia Locale Cristina Pomponi che spiegherà come chiedere aiuto per contrastare il fenomeno.

L’incontro è a ingresso libero e gratuito.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto legato al Protocollo d’Intesa firmato a fine 2021 dal Comune e dalla Prefettura di Parma per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani (e non solo), e che a fine gennaio 2022 ha preso avvio con la campagna di comunicazione “Scacco Alla Truffa”, realizzata da Ancescao APS PARMA e Comune di Parma in collaborazione con Prefettura di Parma, Carabinieri di Parma e Ministero dell’Interno, con il contributo del disegnatore parmigiano Gianluca Foglia in arte Fogliazza.

Per informazioni: Ancescao Parma 0521 273466 cpancescao@comitatoanzianiparma.it