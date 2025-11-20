Imparare è un gioco di Squadra! Tornano anche gli Anolini Solidali 

Per Parma Facciamo Squadra non poteva esserci modo migliore di celebrare il 20 novembre, Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, se non con il lancio dell’edizione 2025 della Campagna, che quest’anno mette al centro i bambini e i ragazzi per sostenerli nel loro percorso scolastico.

“Imparare è un gioco di squadra” è il claim della nuova edizione, che sarà ancora una volta un’azione corale e comunitaria che unirà istituzioni, aziende, enti e associazioni intorno alla stessa buona causa.

Quest’anno la Campagna sostiene la crescita educativa dei più fragili attraverso il metodo del progetto Laboratorio Compiti, un’esperienza che si intende portare in tutta provincia e che a Parma è già attiva a Parma grazie all’associazione LiberaMente APS con il supporto del Centro per le Famiglie del Comune di Parma. In città progetto coinvolge 49 punti compiti diffusi nei quartieri, numerose associazioni, enti e gruppi informali, con oltre 400 volontari attivi e 900 bambini e bambine seguiti. I Laboratori non offrono solo aiuto nello studio, ma sono spazi di ascolto, orientamento e crescita personale, per rafforzare la motivazione e prevenire l’abbandono scolastico.

Non un semplice doposcuola, quindi, ma una rete educativa diffusa che mette in relazione famiglie, scuole e comunità, trasformando la difficoltà individuale in forza collettiva.

Parma Facciamo Squadra intende ampliare questa esperienza, favorendo la nascita di nuovi laboratori anche in altri Comuni, coinvolgendo più volontari e includendo anche i ragazzi delle scuole superiori. Perché in una società in continuo cambiamento, non tutti i bambini e le bambine hanno accesso alle stesse opportunità di formazione. Le difficoltà scolastiche e la mancanza di un adeguato supporto in casa, alimentano la povertà educativa, una condizione che limita il futuro di molti, e il momento dei compiti è spesso quello in cui il divario si allarga: senza un aiuto, la fatica scolastica può diventare un ostacolo insormontabile.

Da qui nasce la scelta di Parma Facciamo Squadra: intervenire proprio in questa crepa del tessuto sociale, sostenendo chi ogni giorno offre un trampolino di lancio ai più fragili. Sostenere i Laboratori Compiti significa investire nel futuro dei bambini e dei ragazzi di Parma e provincia.

Cuore della campagna saranno anche quest’anno gli attesissimi Anolini Solidali, realizzati interamente da centinaia di volontari in undici sedi di produzione. A dare il via alla produzione è stata AIC Associazione Italiana Celiachia, che lo scorso fine settimana, al Centro Santi, ha preparato gli anolini senza glutine.

Dal 21 novembre al 7 dicembre la staffetta passerà da Noceto, Borgotaro, Langhirano, Vigheffio, Fidenza, Lesignano, Bannone, Colorno e Sorbolo, per concludersi a Parma.

Gli anolini saranno in vendita congelati in sacchetti da un chilo, di carne o di formaggio, dal 6 dicembre in tutti i Conad di città e provincia, al costo di 35 euro.

Saranno inoltre disponibili l’8 dicembre nelle piazze di Parma (piazza Garibaldi, solo alla mattina), Borgotaro e a Fidenza (via Berenini 40). Gli anolini senza glutine, in pacchi da mezzo chilo, saranno in vendita solo nelle piazze.

Come sempre, partner della campagna sono Barilla, Chiesi e Fondazione Cariparma che, oltre a condividerne la progettazione, moltiplicano per quattro il valore di ogni contributo aggiungendo un euro ciascuno per ogni euro donato dai cittadini. Garante della raccolta fondi sarà Munus, Fondazione di Comunità di Parma. Il quarto compagno di squadra imprescindibile è Conad Centro Nord che dona le materie prime per la produzione degli Anolini Solidali e la merenda per centinaia di volontari.

A produrre pasta e ripieni è, come ogni anno, la Protezione Civile: nella cucina di via del Taglio, già da giorni, i volontari lavorano senza sosta.

Novità dell’edizione 2025 è l’invito a mettersi tutti a tavola il 14 dicembre per sostenere il progetto: associazioni, circoli, parrocchie, gruppi sportivi o informali sono chiamati a organizzare un pranzo o una cena a base di anolini solidali, portando la solidarietà nel piatto e diventando parte attiva della campagna. Chi vorrà aderire potrà contare sul supporto organizzativo di Parma Facciamo Squadra.

Parma Facciamo squadra è un’intera comunità che si muove insieme, a partire dalla Provincia di Parma e dai Comuni coinvolti: Comune di Parma, Noceto, Borgotaro, Langhirano, Collecchio, Fidenza, Lesignano, Bannone, Colorno e Sorbolo.

Poi ci sono le aziende e sono tantissime quelle che offrono al progetto beni e competenze. L’anolino non sarebbe possibile senza: il formaggio del Consorzio del Parmigiano Reggiano, i tirapasta di Affettatrici B.M. & L., i mezzi refrigerati di Ara Noleggi, Bontal e quelli di Emporio Parma per il trasporto delle merci, il pan grattato di Arte Dolce, gli abbattitori di Serenissima Ristorazione e di Truzzi, gli ingredienti senza glutine e il sapere di Officina gastronomica, le scatole di cartone di Scadif, l’olio di Coppini Arte Olearia, il sostegno di Progess anche con le pulizie di Coop Biricca, le tovagliette di acciaio inox Admeta, il supporto di Oikos per la sicurezza alimentare e di Assistenza pubblica e Croce Rossa di Parma sempre presenti per il servizio di sicurezza e pronto intervento.

Guide di eccellenza per i volontari sono gli chef di Parma Quality Restaurant presenti nei luoghi di produzione al fianco dei volontari, mentre numerose aziende offriranno ai propri dipendenti un’esperienza di volontariato d’impresa:Altana, ASP Parma, Camst, Casappa, CFT, Chiesi Farmaceutici, Conad centro nord, Coppini arte olearia, Credem, Davines, Efsa, ER Sistemi, Frog e-learning, Gandalf Snc, GSK, Cral Ocme, Proges, Radio Duchessa, Serenissima ristorazione, Srtech, Stern energy, Tecninox Group, X-port. Tanti sono anche i gruppi di enti e associazioni coinvolti, tra loro anche il Parma calcio e il Comune di Parma con il suo personale.

Infine, un ringraziamento particolare va a chi ospiterà la produzione: Centro Sociale Anziani Il Tulipano, la cooperativa sociale Il Giardino di Noceto, Associazione Fidentina Culturale Ricreativa, Ancescao, Centro Sociale di Sorbolo, Avalon cooperativa sociale Vigheffio, Ausl Centro Santi, Circolo La Fontana di Bannone, Circolo La Ruota di Lesignano, Assistenza Pubblica di Borgotaro, Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore Magnaghi e Casa La Tenda Fidenza, il Gruppo Alpini di Langhirano e Dolce linea di Colorno che apre gli spazi dell’azienda ai volontari e alle volontarie.

La squadra degli anolini solidali cresce di anno in anno grazie alla forza contagiosa di un progetto unico, un fiore all’occhiello per Parma e la sua provincia.

La Campagna è coordinata da CSV Emilia e Consorzio Solidarietà Sociale. Chi vorrà sostenerla, oltre ad acquistare gli anolini, potrà fare una donazione su www.parmafacciamosquadra.it o con un bonifico bancario.