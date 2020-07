Importante donazione da parte dell’Associazione “Freddy nel cuore” alla Pubblica

Da quindici anni, l’associazione parmigiana “Freddy nel cuore” Onlus, nata con lo scopo di ricordare la signora Frediana Drisald, scomparsa prematuramente a 31 anni, colpita da un male incurabile, sostiene chi è in difficoltà. Dal 2015 aiuta l’Assistenza Pubblica di Parma con i fondi raccolti dalla vendita di oggetti di artigianato, realizzati dai propri volontari, e le elargizioni provenienti dal 5 per mille.

Anche quest’anno, “Freddy nel cuore” Onlus ha deciso di aiutare la Pubblica donando due sedie portantine, indispensabili per svolgere i servizi in ambulanza. La donazione è avvenuta nella sede dello storico ente di volontariato, in Viale Gorizia 2/A, ieri sera. Erano presenti Luca Bellingeri, Presidente dell’Assistenza Pubblica di Parma, Filippo Mordacci, Comandante del Corpo Militi della Pubblica, Francesco Drisaldi, Presidente di “Freddy nel cuore” Onlus e suo figlio, Filippo Drisaldi.

L’associazione ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro, che quotidianamente, svolge la Pubblica: «È un onore e un piacere contribuire concretamente a migliorare la qualità del servizio delle ambulanze della città – spiega Francesco Drisaldi, presidente di “Freddy nel cuore” Onlus -. Presto servizio in Pubblica da alcuni anni e ho avuto modo di vedere come questa realtà abbia bisogno di un continuo aiuto. Questa donazione è un modo per ricordare due persone amate, mia figlia Frediana e mia moglie Fausta, e per aiutare un’associazione di volontariato».

«Il legame tra la Pubblica e “Freddy nel Cuore” – afferma il Presidente della Pubblica Luca Bellingeri – si rinnova ormai da tanti anni, segno di una forte fiducia nell’operato della nostra associazione in favore della città. Grazie a gesti di generosità come questi siamo spronati a fare sempre meglio. La sedia portantina è lo strumento che, insieme alla barella, viene maggiormente usato dai nostri volontari durante il servizio, perché le persone che hanno bisogno dell’ambulanza hanno spesso problemi di deambulazione».

«Oggi – ricorda Filippo Mordacci, Comandante del Corpo Militi dell’Assistenza Pubblica di Parma – ci ritroviamo nuovamente a ringraziare gli amici dell’Associazione “Freddy nel cuore” che da tempo ci sono vicini, sostenendo con affetto i bisogni della Pubblica. Anche in questo caso il loro dono diviene strumento operativo per i nostri volontari, per migliorare la sicurezza degli operatori e il comfort dei pazienti. Un sentito grazie da parte di tutti i volontari!».