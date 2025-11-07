Quotidiano online di Parma

Importuna i viaggiatori in stazione: irregolare in Italia espulso dal territorio nazionale

di AndreaMarsiletti2

Nei giorni scorsi, la Polizia Ferroviaria di Parma ha fermato un cittadino straniero di 36 anni, senza fissa dimora, che importunava i viaggiatori nei pressi delle biglietterie automatiche in stazione, ostacolando il regolare utilizzo degli spazi della stazione.

L’uomo è stato sanzionato per aver tenuto un comportamento volto a impedire la libera accessibilità all’area ferroviaria e gli è stato imposto l’ordine di allontanamento dalla stazione e dalle zone limitrofe per 48 ore.

A seguito di ulteriori accertamenti, è emerso che il soggetto era in possesso di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” scaduto da oltre sessanta giorni e che a suo carico risultava una condanna penale. Per tale motivo, il Prefetto di Parma ha disposto la sua espulsione dal territorio nazionale.

Poiché lo straniero era inoltre privo di un valido documento di espatrio, il Questore della Provincia di Parma ha emesso un provvedimento di accompagnamento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Roma, dove sarà trattenuto per completare le procedure di identificazione e successiva espulsione.

