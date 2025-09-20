“Imprese Aperte”: un ottobre da scoprire. Oltre 60 esperienze tra innovazione, territorio e futuro

Anche nel mese di ottobre proseguono gli appuntamenti targati “Imprese Aperte”, l’iniziativa gratuita a cura di Unione Parmense degli Industriali, ideata insieme a “Parma, io ci sto!” e Cisita Parma, con il patrocinio del Comune di Parma e dell’Università di Parma. Il progetto offre l’opportunità di conoscere da vicino le imprese del territorio.

Giunto alla quinta edizione, “Imprese Aperte” continua con 65 nuovi appuntamenti proposti da 36 delle 60 realtà partecipanti. Le aziende coinvolte nel mese di ottobre sono: Allodi, Bonatti, Bugnion, Caseificio Montauro, Cepim, Chiesi Farmaceutici, Consorzio Agrario di Parma, Coppini Arte Olearia, Dallara, Dulevo International, Elantas Europe, Emiliambiente, Esperta, Foodfarm 4.0, Gea Mechanical Equipment, Gruppo Iren, Laterlite, Lincotek, Max Streicher, Monte Delle Vigne, Oinoe, Omnia Technologies, Parmacotto, Puratos, Raytec Vision, Rizzoli Emanuelli, Robuschi – Gardner, Salumificio Trascinelli, Sidel, Torrcaffé, Transfer Oil. A queste si aggiungono i primi appuntamenti delle aziende: Caffeina, Casappa, Lutech, Molino Grassi, Salumificio La Torre.

Anche quest’anno, l’iniziativa Imprese Aperte sarà presente alle Fiere di Parma il 23 ottobre, in occasione del Job Day dell’Università di Parma, per incontrare gli studenti e far conoscere il progetto, accompagnato dai suoi coloratissimi gadget.

La finestra autunnale prevede, per il terzo anno consecutivo, la collaborazione con Verdi Off e il Festival Verdi, in occasione della Verdi SPIP Parade, in programma sabato 27 settembre 2025, dalle 15:00 alle 20:00. Un intero pomeriggio in cui il quartiere SPIP, grazie a Eco District, diventa protagonista con spettacoli di Verdi Off ospitati nelle sedi produttive delle aziende partecipanti: Bonatti, Camst, Gruppo Iren, La Giovane, e un DJ set verdiano presso De Simoni. Una festa con musica, danza, teatro, visite guidate targate Imprese Aperte e spettacoli di Verdi Off: un’occasione per scoprire e vivere in modo nuovo il quartiere dove ferve l’attività imprenditoriale di Parma.

Come partecipare

Il calendario completo è disponibile sul sito www.impreseaperteparma.com. La partecipazione a tutti gli appuntamenti è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite:

Dal 21 settembre, ore 12:00: prenotazioni per gli eventi della Verdi SPIP Parade

Dal 22 settembre, ore 12:00: prenotazioni per gli appuntamenti di Imprese Aperte

📧 Per informazioni: segreteria@impreseaperteparma.com