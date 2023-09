Imprese, Rainieri (Lega): “Servono risorse per la stazione sciistica di Schia”

Stanziare risorse a sostegno della stazione invernale di Schia, in provincia di Parma.

A chiederlo, in un’interrogazione, è Fabio Rainieri (Lega) che ricorda come “nel 2021 la Regione Emilia-Romagna concesse un contributo di 315.000 € per la revisione generale della sciovia Prato Grosso che non poté essere utilizzato in quanto alcuni mesi dopo l’Ufficio Trasporti Impianti Fissi – Sezione di Bologna stabilì la decadenza dei termini di rinnovo per cui l’impianto era da considerarsi chiuso ed inutilizzabile: il contributo regionale è stato quindi revocato”.

Il leghista sottolinea che “da più anni il concessionario segnala il mancato superamento di un fatturato medio annuo relativo agli impianti di risalita adeguato a consentirgli di corrispondere all’Unione Montana Appennino Parma Est il canone per la concessione che era stato concordato: l’aumento dei costi energetici, che per la stazione sciistica incide per quasi il 50% del totale delle spese, renderà la gestione ancora più gravosa, aumentando il fatturato target e l’impianto di Prato Grosso necessita di una demolizione e messa in sicurezza, mentre per quello di Pian delle Guide occorrerebbe la messa in sicurezza e la riconversione per poterlo utilizzare nelle attività outdoor estive (downhill)”.

Da qui l’atto ispettivo per chiedere alla giunta di “sostenere, all’interno del prossimo finanziamento della legge “Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna” la stazione invernale di Schia attraverso la riconversione del precedente contributo regionale revocato in un nuovo finanziamento utile per la demolizione dell’impianto Prato Grosso, la riqualificazione ambientale dell’area ed in parte la conversione della seggiovia Pian della Guide ad attività outdoor estive e ad attivarsi affinché Il contributo gestionale possa essere almeno confermato in relazione alla funzione effettiva della stazione quale impianto sciistico, sia all’impossibilità di avere ulteriori contributi per la gestione”.