In arrivo a Parma L’Etape Tour de France

Nel 2024 è stata la novità tra le granfondo italiana – legata anche alla partenza del Tour de France dall’Italia – nel 2025 si conferma Parma come destinazione per il grande evento ciclistico internazionale: la più grande e prestigiosa gara internazionale di ciclisti amatoriali.

Sabato 3 e domenica 4 maggio 2025 l’appuntamento con L’Étape Parma by Tour de France porta di nuovo Parma al centro del mondo ciclistico amatoriale con un evento che per due giorni si rivolge a tutti i partecipanti e a tutta la città con un intenso programma di due giornate al Parco Ducale.

Si tratta di una manifestazione che unisce sport, cultura del territorio, cultura della sostenibilità e un’occasione per stare insieme nel segno della bicicletta.

LA GRANFONDO E LE CICLOTURISTICHE

Il momento clou è la Granfondo che prenderà il via domenica 4 maggio alle 8.45 con due percorsi: il lungo di 134 km per 2.660 metri di dislivello e il corto di 81,1 km per 1.095 metri di dislivello.

Si pedalerà nell’atmosfera del Tour de France, con i colori della grande corsa a tappe, con in palio le magli ufficiali della Grand Boucle: la Gialla al vincitore assoluto, la Bianca al primo giovane U25, la maglia a Pois decisa dai segmenti cronometrati sulle salive di Rivalta e Passo del Crocione (due versanti diversi) e infine la maglia Verde decisa dal tratto cronometrato “Sprint Race” a pochi km dal traguardo del Parco Ducale.

Tra le curiosità, un evento nell’evento: decine di giornalisti, italiani e stranieri, impegnati nell’European Media Cycling Contest (ECMM) si sfideranno a Parma nella loro kermesse annuale.

In entrambe le giornate sono previste, per pedalare senza agonismo, anche due cicloturistiche aperte a tutti: sabato 3 maggio la “L’Antipasto Etape” di 45 km con sosta gourmet alla Corte di Giarola che sarà aperta dal Sindaco Michele Guerra e dal Vice Sindaco e assessore al Turismo Lorenzo Lavagetto, in collaborazione con FIAB Parma; domenica 4 maggio la cicloturistica “Food Valley Bike” lungo il Po, di 58 km, in collaborazione con Levante Bike ed Ingorda. IL VILLAGGIO PARMA APERTO A TUTTI AD ACCESSO GRATUITO

Il Parco Ducale ospiterà il Villaggio Parma (aperto a tutti ad accesso gratuito sia sabato che domenica, dal mattino fino alle ore 20) per le due giornate, con outlet del ciclismo, area Expo, area Food, degustazioni ed assaggi dei prodotti della Food Valley, dj set e la Mostra del Tour de France per un viaggio nella storia del ciclismo locale e internazionale.

Sabato 3 maggio, inoltre, non mancheranno attività per bambini e ragazzi, come quelle in bicicletta in collaborazione con Federciclismo e quelle proposte dalla Biblioteca di Alice, come la presentazione del libro di filastrocche “Alla scoperta della città” e un divertente laboratorio di educazione stradale per bambini dell’età della scuola materna e primaria.

Sul palco de L’Étape Parma spazio anche alla premiazione del contest fotografico “In bici: ovunque e fuori dal coro” proposto dal Comune di Parma con l’Assessorato ai Servizi Educativi alle classi delle scuole secondarie di primo grado con temi connessi a storia e arte della città, natura del territorio e la libertà consentita dalla bicicletta.

Si potrà acquistare anche l’iconica maglia ufficiale giallo-blu “Parma”, realizzata da Nalini, eccellenza italiana nell’abbigliamento tecnico per il ciclismo, attingendo dalle sue linee tecniche più prestigiose. La nuova partnership con Nalini prevede anche l’ingresso di L’Étape Parma by Tour de France nel Nalini Road Series, il circuito di granfondo organizzato sotto l’egida di ACSI, che raccoglie alcune delle manifestazioni più partecipate del ciclismo amatoriale in Italia. Alla granfondo partecipa anche il Nalini Road Series Ladies, squadra ambassador del brand.

Sabato 3 maggio alle ore 10.30 si terrà anche il workshop “L’impatto economico, sociale, turistico degli eventi sportivi nei territori” presso il Complesso di San Paolo (Vicolo delle Asse, 5 – Parma). Modera la giornalista de Il Sole 24 Ore Ilaria Vesentini, con la presenza di Roberto Lamborghini – Presidente SG Plus, Francesco Pecci – Professore e Amm. delegato Economics Living Lab, Pierluigi Negri – Direttore Consorzio turistico Media Valtellina e Giovanni Monge Roffarello – CEO Officine Mattio e Officine Mattio Cycling tours. Accesso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

L’evento, co-organizzato da Extragiro e Comune di Parma in collaborazione con A.S.O. e la Regione Emilia-Romagna, vedrà la partecipazione di migliaia di cicloturisti e cicloamatori provenienti da tutto il mondo, pronti a immergersi nell’atmosfera unica del Tour de France.

L’Étape Parma by Tour de France si concretizza con il supporto di Nalini, del partner Barilla, del mobility sponsor BICI+, con la collaborazione dei Technical partner bici.pro, Andriolo, INC Hotels e TSA Beltrami, dei partner L’Étape Greece by Tour de France e Cycling Hero in ottica di promozione internazionale, dei partner istituzionali Regione Emilia-Romagna, Visit Emilia Romagna, Provincia di Parma, Comune di Parma, Parma Welcome, ACSI, FIAB, Museo Digitale Diffuso del ciclismo, Parchi del Ducato, Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e i Comuni di Collecchio, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma e Sorbolo Mezzani. Importante anche il supporto di tante associazioni locali come ACSI Parma, FIAB Parma, Filippello, Pigarella, Urzano, Cral Amps, Corale Verdi e tante altre.

Iscrizioni aperte fino al 30 aprile su https://italy.letapebytourdefrance.com e portale ENDU.

Ritiro pettorali per la granfondo sabato 3 maggio dalle 9.00 alle 20.00.

Apertura Villaggio: sabato 3 maggio dalle 8 alle 20; domenica 4 maggio dalle 7 alle 20.

Info e iscrizioni: https://italy.letapebytourdefrance.com