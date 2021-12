In arrivo gli anolini solidali prodotti da quasi duemila volontari

La fabbrica della solidarietà funziona a pieno regime per produrre gli anolini solidali con Parma Facciamo Squadra. Sono quasi duemila i volontari coinvolti fra tutti i luoghi di produzione, una staffetta di solidarietà che consentirà ad associazioni e cooperative di realizzare progetti per contrastare la povertà educativa dei ragazzi dagli 11 ai 19 anni.

Un territorio fatto di enti, istituzioni, aziende e tanti cittadini, insieme per costruire una comunità educante.

Gli anolini solidali saranno in vendita da domani in trentacinque luoghi diversi, fra i quali le tantissime Conad di città e provincia che aderiscono all’iniziativa.

PARMA: sabato e domenica 4 e 5 dicembre in piazza Garibaldi e a Villa Ester dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

FIDENZA: piazza Garibaldi, sabato 4 dicembre dalle 10- 13 e dalle 16 alle 19; domenica 5 dicembre, dalle 11 alle 13.30

NOCETO: in piazza (via Vittorio Veneto) al fianco della Rocca, domenica 5 dicembre, dalle 10 per tutta la mattina.

SORBOLO: al Centro Sociale di Sorbolo (via Gruppini 4), domenica 5 dicembre dalle 10 alle 12.

Gli anolini prodotti, abbattuti e congelati, saranno in vendita in pacchi da un chilo, a offerta a partire da 30 euro.

Ogni confezione, in realtà, vale 120 euro perché Fondazione Cariparma, Barilla e Chiesi Farmaceutici, per ogni euro donato, ne aggiungono uno ciascuno. Conad Centro Nord ha messo a disposizione tutte le materie prime, che sono state trasformate in impasti nelle cucine della Protezione Civile dai volontari del Gruppo cucina e logistica.

L’obiettivo è di realizzare 3000 chilogrammi di galleggianti dorati. Insieme #PerUnaComunitàEducante.

Qui lo spot https://www.youtube.com/watch?v=STcBxDfaQRo&t=13s