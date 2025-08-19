In arrivo piogge e temporali tra mercoledì e giovedì. In calo le temperature

Scatterà a mezzanotte di mercoledì 20 agosto l’allerta meteo gialla della Protezione Civile per la provincia di Parma. Le previsioni indicano la possibilità di temporali di forte intensità, più probabili nelle aree appenniniche e collinari, con effetti che potrebbero estendersi anche in pianura.
Le precipitazioni attese potrebbero determinare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro-occidentale, in particolare nei tratti montani, con possibili superamenti della soglia 1. Non si escludono inoltre ruscellamenti e fenomeni franosi localizzati lungo i versanti.
Oltre al maltempo, i meteorologi segnalano anche un cambiamento delle condizioni climatiche: tra mercoledì e giovedì è previsto un calo sensibile delle temperature, che segnerà la fine della fase calda di metà agosto.
La Protezione Civile invita la cittadinanza a prestare attenzione durante gli spostamenti, a non sostare in prossimità di fiumi e sottopassi durante i rovesci e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali.