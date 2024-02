In auto con strumenti per furti

I Carabinieri della Stazione di Busseto, nel corso dei numerosi controlli posti in essere al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati “predatori” hanno notato transitare un’autovettura con a bordo tre ragazzi, ed hanno deciso di fermarla per un normale controllo.

Il conducente dell’auto, un 23enne del posto ha dato subito segni di nervosismo ed insofferenza al controllo, con un accenno di tremolio, paventando una certa fretta di tornare a casa.

I Carabinieri a quel punto ritenendo che il ragazzo potesse detenere qualcosa di illegale sull’auto, hanno proceduto ad una perquisizione del veicolo.

L’intuizione dei militari alla fine ha avuto un riscontro positivo in quanto dall’auto sono saltati fuori sia dall’abitacolo che dal portabagagli, tubi in acciaio, uno dei quali di circa 70 cm, pinze, punte da trapano, cacciaviti, tutti oggetti pei quali il ragazzo non era in grado di giustificarne il possesso e soprattutto il porto.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto al vincolo del sequestro e sarà trasmesso all’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Parma.

Al termine della perquisizione, sulla base di quanto rinvenuto, il 23enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di porto abusivo di oggetti atti a offendere.