In carica il nuovo Consiglio dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Parma

Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Parma dopo le elezioni suppletive svolte lo scorso 13-14-15 maggio per il mandato 2020-2023. Cambiano così i componenti del Consiglio Direttivo (CD) e della Commissione Albo Infermieri (CAI) che andranno a scadenza naturale del mandato prevista per il 31 dicembre 2023.

E’ Walter Rossi il nuovo presidente del CD, coadiuvato dalla vicepresidente Onelia Rita Facini. Nominata segretario Rita Dall’Ovo e tesoriere Elena Castelli. A guidare la CAI è invece la presidentessa Francesca Azzali con la vicepresidente Maria Teresa Partelli e il segretario Nicholas Giacopino. Restano in carica invece i Revisori dei Conti precedentemente eletti: Marco Perdichizzi e Giuseppe De Nunzio.

Le nuove linee programmatiche del Consiglio Direttivoriguardano le politiche di sviluppo professionale con particolare interesse all’ambito socio-sanitariolocale e regionale.

La mission di Opi Parma è quella di promuovere il ruolo sociale dell’infermiere, instaurare rapporti di dialogo e collaborazione con altri Enti e Ordini, oltre ad essere vicino al cittadino che richiede sempre maggiore qualità dai professionisti e dalle cure.

“L’Ordine delle Professioni Infermieristiche persegue finalità di pubblico interesse attraverso la regolamentazione per l’accesso alla professione e si configura come sistema garante per le persone che accedono ad un sistema di cura. — dichiara il presidente Rossi – Il nuovo consiglio direttivo insediato continuerà il cammino intrapreso già in passato ed in particolare rispetto alle competenze avanzate infermieristiche per i colleghi che operano sulle ambulanze del 118 in un’ottica di collaborazione con le Aziende Sanitarie e degli altri professionisti interessati. Il prossimo anno cercheremo inoltre di programmare attività formative specifiche non prima però di aver raccolto dagli stessi iscritti le loro attuali esigenze”.

“Nei prossimi 18 mesi di mandato, in particolare, — continua Rossi – vogliamo riportare nella loro casa, quindi all’Ordine, gli infermieri che operano nel nostro territorio,aumentando la partecipazione e il loro coinvolgimento. Il lavoro che svolge Opi è nell’interesse dei professionisti stessi e di tutta la comunità, per questo motivo cercheremo di raccogliere in modo sempre più puntuale e attento le problematiche legate ai nostri professionisti”.

Consiglio Direttivo: Presidente Walter Rossi, Vicepresidente Onelia Rita Facini, Segretario Rita Dall’Ovo, Tesoriere Elena Castelli

Consiglieri: Emanuele Busi, Domenico Cannizzaro, Francesco Casanova, Sonia Comelli, Luigi Gradante, Riccardo Lanzi, Maria Mannarino, Anna Tedeschi, Lorenzo Tosi, Claudia Trezza, Tiziana Vallara.

Commissione d’Albo: Presidente Francesca Azzali, Vicepresidente Maria Teresa Partelli, Segretario Nicholas Giacopino

Commissari: Mario Bergnoli, Alessio Carluccio, Ana Maria Moore, Angela Rubino, Joel Olivier SangoYimdo, Veronica Squeri.