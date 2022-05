In Cittadella e al Parco della Musica seconda edizione del progetto “Riattiviamoci al Parco – Fuori di Sport”

Dopo il grande successo della prima edizione ritorna domenica 22 e domenica 29 l’appuntamento con lo sport nei parchi cittadini “Riattiviamoci al Parco – Fuori di Sport”. Saranno il Parco della Cittadella e il Parco della Musica ad ospitare oltre 30 discipline sportive all’aria aperta, gratuite, che saranno a disposizione di chi vorrà testarsi e divertirsi. Sarà un modo per conoscere le società ed avvicinarsi allo sport, scoprire il proprio talento e divertirsi insieme.

Riattiviamoci al Parco è un progetto del Settore Sport del Comune di Parma, gestito da CSI in collaborazione con gli Enti di promozione sportiva del territorio.

Domenica dalle 9.30 il CSI – Centro Sportivo Italiano da quest’anno si occupa della parte organizzativa per conto del Settore Sport del Comune di Parma e degli enti di promozione sportiva (UISP, CSEN, AICS ed US ACLI) che sono parte attiva con le società affiliate offrendo laboratori sportivi, motori, espressivi e ricreativi. Sarà il momento per provare e testarsi in una disciplina per poter scegliere quella più congeniale.

Le attività saranno gestite dagli istruttori/educatori delle società sportive afferenti agli Enti.

Due giornate di sport che si inseriscono nelle iniziative proposte dal Settore Sport per promuovere i benefici dell’attività sportiva nei giovani e contrastarne l’abbandono.

#FUORIDISPORT: 22 maggio Parco Cittadella – 29 maggio Parco della Musica

Le attività avranno inizio domenica 22 maggio 2022, mettendo in scena due giornate con un’offerta di oltre 30 discipline sportive per studenti e cittadini. I laboratori coordinati dalle società sportive saranno gratuiti e comprenderanno la copertura assicurativa.