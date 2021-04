Proficuo e cordiale incontro tra il Sindaco, Federico Pizzarotti, e la nuova Direttrice Generale di Asp Ad Personam, Elisabetta Scoccati. Recentemente nominata dall’Amministratore Unico, Gianluca Borghi, a seguito di selezione pubblica, la nuova Direttrice Generale ha incontrato il Primo Cittadino in vista delle future collaborazioni in tema di welfare ed in relazione all’attività portate avanti dall’Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma.